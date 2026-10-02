Finde en Escobar: Fiesta Nacional de la Flor y muchas cosas más

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece múltiples actividades culturales en la 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, además de tres shows imperdibles: Fito Páez, Serú Girán por Lebón y Aznar, y Los Manseros Santiagueños, entre otras propuestas en el distrito.

Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle y clases de básquet. Luego, a las 19:30 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), tendrá lugar el show inaugural de la 63° Fiesta Nacional de la Flor a cargo de Los Manseros Santiagueños. Más tarde, a las 21:30 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Julián Bellese con su nuevo unipersonal. Además, el Cine Italia proyectará con entrada libre y gratuita “Scooby-Doo: La Película” a las 17 horas, “Aterrados” a las 19 horas, e “IT” a las 20 horas, como parte del ciclo “Cine Italia Embrujado”. El ciclo contará con más funciones el domingo: “Casper” a las 16 horas, “Psicosis” a las 18 horas, “Drácula de Bram Stoker” a las 20 horas, y “El Exorcista” a las 22 horas.

El sábado, a partir de las 9 horas en el Predio Floral, se desarrollará la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Flor, el evento de floricultura más importante de América Latina que, durante diez días, contará con espectáculos musicales, gastronomía y una amplia muestra de flores y plantas de más de 100 viveristas y productores. Además, el sábado a las 19:30 horas se presentará Serú Girán por Lebón y Aznar, mientras que el domingo Fito Páez dará un concierto como gran cierre de la jornada. La Fiesta Nacional de la Flor abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, mientras que sábados y domingos se extenderá hasta las 20 horas. Para más información, se puede visitar la página oficial (www.fiestadelaflor.org.ar).

También el sábado, a las 14:30 horas en el Teatro Seminari, los más chicos podrán disfrutar de Topa y su espectáculo “Un Mundo en Colores”, mientras que a las 20 horas se presentará la médium Arístida con “Querés Conectar con tus Seres Queridos?”.

El domingo, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Luego, a las 20 horas en el Teatro Seminari, se presentará Pablo Picotto con el espectáculo “25 años de Humor”. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Avengers: Endgame” a las 12 horas, “Resident Evil: Noche Cero” a las 15:30 horas, y “Digger” a las 22:30 horas.