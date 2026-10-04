GOLPE AL NARCOMENUDEO EN GARÍN: GRACIAS AL 0800 ESCOBAR SIN DROGAS, CUATRO DETENIDOS Y MÁS DE 300 DOSIS DE DROGA SECUESTRADAS.

Un exitoso allanamiento en Villa Angélica permitió desarticular un punto de venta de drogas.

Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó en Garín, a partir de una investigación iniciada tras denuncias recibidas a través del 0800 Escobar Sin Drogas del Municipio de Escobar.

Durante el allanamiento se logró la detención de tres personas y la aprehensión de una cuarta, además del secuestro de cocaína fraccionada, un envoltorio adicional de cocaína y otro de mayor cantidad, junto con marihuana distribuidos en aproximadamente 300 envoltorios,

Uno de los involucrados intentó escapar durante el procedimiento, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por agentes pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales y la División Motorizada de la Policía Municipal, que trabajaron en el perímetro del operativo.

Además, se secuestró un arma de fuego apta para el disparo, ocho municiones, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

El despliegue contó con la participación del EPDS Escobar, Comando de Patrullas, Comisaría Escobar 3ra, y el acompañamiento de la Policía Municipal con el GOE, Motorizada, K9, COE, realizando el resguardo del perímetro para cuidar a los vecinos y vecina, y además evitar posibles fugas como en esta ocasión.

La investigación llevada adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Escobar (DDDI) y contó con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana y la correspondiente autorización del Juzgado de Garantías N° 3.

En Escobar, cada denuncia cuenta. Cada investigación avanza. Y cuando el Estado trabaja de manera articulada, la droga no encuentra lugar para esconderse.

Seguridad que funciona. Presencia activa. Un Estado que está donde los vecinos lo necesitan.