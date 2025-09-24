Fiesta Nacional de la Flor: los motivos de la elección del girasol como ícono del evento

La Comisión de la Fiesta Nacional de la Flor, junto a la Cooperativa Argentina de Floricultores, seleccionó al girasol como emblema de la 62° edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que se realizará del 4 al 12 de octubre en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar).

Su elección no es casual: el girasol simboliza al Sol y se asocia con sentimientos de amor, admiración, felicidad, vitalidad y energía en la cultura occidental, mientras que en países como China representa larga vida y buena suerte.



Esta planta, cuyo nombre científico es Helianthus annuus, es originaria de Centro y Norteamérica y hoy se cultiva en todo el mundo como alimento, fuente oleaginosa y con fines ornamentales. “Los girasoles se cultivan en el interior de la Provincia de Buenos Aires, más que nada para hacer aceite, pero hay una parte que se utiliza como flor de corte decorativa”, explicó el Director de Turismo del Municipio de Escobar, Hernán Zaccardi.



La 62° Fiesta Nacional de la Flor contará con exposiciones de la producción florihortícola local, espectáculos musicales y actividades culturales para toda la familia. El 11 de octubre se llevará adelante el clásico desfile de carrozas y el 12 será el turno del cierre con la elección de embajadoras y embajadores. El predio abrirá de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los fines de semana hasta las 20. Para más información se puede ingresar a la web www.escobar.gob.ar/fnf.





