La policía municipal del Móvil Violeta evitó una tragedia en Belén de Escobar

El Móvil Violeta de la Policía Municipal intervino rápidamente para asistir a una mujer de 73 años que tenía intenciones de quitarse la vida arrojándose a las vías del tren en el paso a nivel de Tapia de Cruz, en Belén de Escobar. Vecinos que transitaban por la avenida principal de la localidad alertaron a los miembros de la policía local que se encontraba en la zona y, gracias a una rápida intervención, se evitó una tragedia.

La mujer, que luego se supo atravesaba problemas familiares, fue contenida psicológicamente por el personal especializado del Móvil Violeta. Luego de dialogar con ella, un móvil del SAME la trasladó al Hospital Dr. Enrique Erill para continuar con la atención necesaria.



Desde su creación, en marzo de este año, el Móvil Violeta intervino en 310 casos relacionados a la salud mental. El equipo especializado está compuesto por once profesionales, incluyendo psicólogos, expertos en seguridad ciudadana, enfermería en primeros auxilios psicológicos y operadores capacitados para asistir a personas en situaciones vulnerables.



Además, el Municipio de Escobar cuenta con una línea de urgencias en salud mental disponible por WhatsApp al 11 7107-9958, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es atendida por profesionales del Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco. El Centro también ofrece encuentros grupales con profesionales en psicología comunitaria, abiertos y gratuitos para todos los vecinos y vecinas del distrito.



Podés conocer el cronograma completo y obtener más información en www.escobar.gob.ar/saludmental.





