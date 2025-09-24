Interes general

Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

22 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 22, hasta el domingo 28. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 29, hasta el sábado 4 de octubre. 

Las UGC incluidas en esta oportunidad son las siguientes: BE3 (Belén 823), GA4 (Andes 35) y GA6 (Hipólito Yrigoyen 2675). Además, este miércoles 24 se hará la recolección en la zona correspondiente a la UGC BE8 (Kennedy 10). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc

Asimismo, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.