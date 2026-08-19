Atlético Escobar se volvió con una victoria agónica de Tucumán y araña el gran objetivo de mantener la categoría en el Federal

El histórico y agónico triunfo 3 a 2 ante Tucumán Central en Villa Alem coloca a Atlético Escobar en las puertas del gran objetivo: necesita rescatar apenas un punto de los próximos 12 en juego para mantener la categoría. Sí, en su primera participación en el exigente Torneo Federal A, el equipo al que todos consideraban la Cenicienta de la divisional, demostró con carácter y solvencia que se ganó un lugar en las competencias más duras del profesionalismo argentino.

Los dirigidos por Luciano Ábalos cerraron la semana más exigente del calendario con una sonrisa de oreja a oreja: lograron 7 de los 9 puntos en disputa, vencieron de visitante a dos rivales directos (Sarmiento y Tucumán), están primeros en la tabla de promedios e integran el pelotón de punteros en la clasificación de la Zona A de la Fase Reválida a los playoffs por el segundo ascenso a la B Nacional.

Para enfrentar a Central, dada la seguidilla de partidos y viajes, Ábalos plantó un equipo alternativo y reservó a los habituales titulares para los minutos finales. A Escobar le costó el trámite porque desde el arranque Tucumán impuso el ritmo e incluso lo siguió dominando en desventaja numérica. Pero esta vez Atlético supo manejar la ansiedad del oponente y fue contundente en el área rival en las pocas oportunidades que se le presentaron.

La estadística dice que Escobar necesita sumar un punto en su próximo encuentro (el domingo ante Gimnasia de Entre Ríos en el estadio de Armenio) para zafar del descenso y no depender de terceros. Pero esto es fútbol y los rivales, con sus limitaciones y urgencias, también jugarán con la presión de ganar o marchar. Más tranquilo y relajado, Atlético ahora tiene por delante un camino allanado para seguir creciendo como equipo y proyecto institucional.

Síntesis

Tucumán Central: Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Nahuel Duarte, Maximiliano Martínez; Matías Perdigón, César Abregú, Guillermo Abregú, Agustín Smith, Brahian Collante; Valentín Montenegro y Felipe Estrada. DT: Walter Arrieta.

Cambios: Tomás Delgado x Abregú, Lucas Suárez x Collante y Rodrigo Abregú x Perdigón.

Atlético Escobar: Facundo Sánchez; Osías Barreto, Hugo Paniagua, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo; Juan Vila, Lucas Mercado, Nicolás Kilanowiski, Carlos Di Prieto; Santiago Piersigilli y Alejandro Medina. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Eliseo Aguirre x Mercado, Ramón Villalba x Medina, Lucas Núñez x Di Prieto, Tomás Portillo x Barreto y Agustín Lara x Vila.

Goles: 16’PT Estrada y 20’ST Smith (TC); 45’PT Paniagua, 13’ y 48’ST Villalba (AE)

Amonestados: Estrada, Smith y Perdigón (TC), Aguirre, Kilanowiski y Portillo (AE).

Expulsados: Estrada (TC) y César Abregú (TC).

Árbitro: Rodrigo Rivero.