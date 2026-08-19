Ruta 26 y Loma Verde: El Municipio presentó ante Vialidad Nacional los anteproyectos de ingeniería para mejorar dos cruces clave de la Panamericana

La Municipalidad de Escobar formalizó la elevación ante la Dirección Nacional de Vialidad de dos propuestas de ingeniería destinadas a resolver de manera estructural los cuellos de botella y mejorar la seguridad vial en la Autopista Panamericana (Ruta Nacional N° 9), a la altura de la Ruta 26 y en Loma Verde. La documentación técnica fue remitida al Administrador General del organismo nacional, Ing. Marcelo Jorge Campoy, con el objetivo de lograr su evaluación y pronta aprobación.



“Hemos presentado ante Vialidad Nacional dos obras estructurales. Una tiene que ver con lo que comúnmente se llama ´el rulo de la 26´ y otra obra muy importante es la construcción de un nuevo puente de tránsito pesado en Loma Verde que descomprima el que ahora existe», resaltó el intendente Ariel Sujarchuk. El jefe comunal explicó que la elaboración de estas propuestas es el resultado de un compromiso y una inversión directa del gobierno local: «Hace bastante tiempo venimos trabajando con el asesoramiento de universidades y un grupo de especialistas en vialidad para encontrar una solución, que ya tomó forma y se la presentamos a Vialidad Nacional, que es quien la tiene que aprobar. El Municipio está aportando una gran inversión a esta ingeniería».



El primero de los proyectos corresponde al Nuevo Distribuidor y Ramas en la intersección de la Ruta Provincial N° 26 y la Autopista Panamericana. Esta obra busca reordenar el cruce estratégico de la Av. Villanueva con las colectoras de la RN 9, articulando el flujo vehicular generado por los nuevos barrios residenciales, countries y la expansión del polo industrial y comercial. Además, este nudo vial funciona como el acceso medular hacia las localidades de Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio, por lo que el nuevo diseño de ramas y colectoras optimizará significativamente la fluidez del tránsito en todo el sector.



El segundo proyecto contempla la construcción de un nuevo puente en el KM. 58, a la altura de Loma Verde. La fundamentación técnica responde al continuo crecimiento del parque industrial de la zona, la expansión del centro logístico perteneciente a Mercado Libre y la proyección de un nuevo sector industrial. La obra está diseñada para absorber el tránsito pesado, descomprimir la estructura vial actual y garantizar un cruce seguro hacia el transporte público.



Al tratarse de intervenciones sobre la traza de la Autopista Panamericana, la competencia legal de aprobación, financiamiento y ejecución recae sobre la órbita del Gobierno Nacional. Frente a este escenario, Sujarchuk argumentó la importancia de que la Dirección Nacional de Vialidad muestre la predisposición y voluntad técnica para concretar las obras: «Y ahí hay que discutir también financiamiento, estamos hablando de obras muy onerosas. Todos saben que la Panamericana es una ruta nacional, donde no tiene jurisdicción el Municipio».



El intendente hizo un llamado a la articulación institucional sin distinción de colores políticos para avanzar en soluciones que beneficien a la comunidad: «Ahora que estamos trabajando con Vialidad Nacional, esperamos que todos se ayuden, unidos. Son las obras que Escobar necesita. Esperemos dar una gran muestra de civilidad para trabajar todos juntos, tirar para el mismo lado, para que Escobar siga floreciendo».