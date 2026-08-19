Día de las Infancias en Garín: juegos, inflables, sorteos y cierre de lujo con la Granja de Zenón

El Microestadio de Garín se convirtió en el lugar perfecto para que miles de familias disfrutaran de una jornada inolvidable por el Día de las Infancias, organizada por la Municipalidad de Escobar. La infraestructura del espacio municipal permitió que la celebración no se detuviera, a pesar de lo cambiante del clima. Adentro, sobre el escenario, los payasos hacían reír a los más pequeños con sus ocurrencias, mientras un locutor cantaba los números ganadores de los sorteos, que incluyeron una camiseta de la Selección firmada por el escobarense Nico González.



Hubo kermesse, juegos de pintura y propuestas de todo tipo. Vanessa Moreno, vecina de Garín, llegó con sus hijos Bautista, de seis años, y Genaro, de apenas meses: «Siempre venimos a festejar cuando hacen el Día del Niño. Los quería traer por los juegos», contó. A pocos metros, Julieta Casas, del barrio Lambaré, de 21 años, sostenía la mano de su hija de dos años: «Está muy bueno que haya estas actividades gratuitas para los chicos, está muy lindo».



Afuera, cuando la lluvia daba tregua, los más pequeños salían disparados hacia los inflables, y el bullicio se intensificaba, mientras los grandes se acercaban a los food trucks. Tampoco faltó la chocolatada caliente. Así, entre garúas y nubes, la fiesta siguió su curso sin contratiempos. El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el predio, saludó a las familias y compartíó la alegría del momento. «Este gran festejo que hicimos alcanzó a más de 6.000 personas a lo largo del día, así que ha sido un gran éxito», destacó.



«Vinimos temprano y pudimos disfrutar de todo», dijo Cristina, vecina del barrio Los Tulipanes de Garín, mientras su hijo Ian asentía con una sonrisa tímida. «Está muy bueno que sea gratuito porque la situación económica está muy difícil, a veces no tenés dónde sacar a pasear a los chicos y esto está re lindo», agregó. Romina Araujo, del mismo barrio, llegó con sus hijos de 9, 3 y 2 años: «A ellos les gustaron los peloteros, también dibujaron», señaló.



El cierre llegó con el espectáculo más esperado de la tarde: «La Granja de Zenón». La gallina, el gallo y todos los personajes de uno de los fenómenos infantiles más famosos de las plataformas digitales hicieron bailar, saltar y cantar a los miles de niños y niñas que no quisieron perderse ni un segundo de la magia.