La compactación de vehículos permitió a la Municipalidad donar más de $9,7 millones a La Casita de Mario

La Municipalidad de Escobar donó $9.754.092 al Hogar para la Niñez “La Casita de Mario”, fondos obtenidos a partir de la compactación de 528 vehículos abandonados y secuestrados. El monto, abonado por la empresa Metal Solver SRL por la compra del material reciclado, fue donado por el Municipio para fortalecer el espacio municipal de atención integral y residencia transitoria para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ubicado en el barrio Stone de Belén de Escobar.



La compactación comprendió 140 autos y 388 motos y se realizó en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.). La iniciativa permitió liberar espacio en los depósitos municipales, reducir el impacto ambiental mediante el reciclado de los materiales recuperados y transformar el valor de esos materiales en una donación para una institución que cumple un rol fundamental en el cuidado y acompañamiento de chicos y chicas del distrito.



Antes de iniciar el proceso, se notificó a los titulares de los vehículos y se restituyeron aquellos que fueron oportunamente reclamados. Luego, cada unidad fue evaluada y únicamente se incluyeron en la compactación los vehículos considerados no aptos para volver a circular. Además, se realizó la correspondiente etapa de descontaminación, durante la cual se retiraron baterías, tubos de gas y otros elementos potencialmente contaminantes para garantizar su correcta disposición final.



La donación se concretó en el marco de la Resolución 542/2021, que promueve la reutilización social de bienes derivados del abandono o el delito. Con este operativo, el Municipio ya compactó 3.576 vehículos, entre 770 autos y 2.806 motos, consolidando una política pública que combina el cuidado del ambiente, la recuperación de materiales reciclables y el acompañamiento a instituciones que brindan contención a quienes más lo necesitan.