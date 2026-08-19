Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Belén de Escobar, Loma Verde y Maquinista Savio

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.

En Garín, los vecinos de los barrios Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositar las ramas desde hoy lunes 17 hasta el jueves 20 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto. Por su parte, quienes viven en los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositarlas desde el miércoles 19 hasta el martes 25 de agosto, y el retiro se realizará desde el miércoles 26 hasta el sábado 29 de agosto.

En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Provincias Unidas, Los Robles, Bardessano, Luchetti, Retoño, Las Marías y Parque Florido podrán depositar las ramas desde hoy lunes 17 hasta el sábado 22 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 de agosto. En Loma Verde se realizará el retiro de ramas desde hoy lunes 17 hasta el sábado 22 de agosto.

En Maquinista Savio, los vecinos de los barrios Las Rotondas, Las Lomas, Acacias Blancas y Los Pinos podrán depositar las ramas hasta el martes 18 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto. Asimismo, quienes viven en el barrio Amancay podrán depositarlas desde hoy lunes 17 hasta el viernes 21 de agosto, y el retiro se realizará desde el sábado 22 hasta el martes 25 de agosto. Por su parte, los vecinos de los barrios Obejero, Obejero Chico y Alta Vista podrán depositarlas desde el miércoles 19 hasta el martes 25 de agosto, mientras que el retiro se llevará a cabo desde el miércoles 26 hasta el sábado 29 de agosto.

Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.

Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.