Atlético Escobar prueba jugadores para reforzar su plantel de Federal

En la búsqueda de refuerzos para potenciar el plantel que compite en el Torneo Federal A, el cuerpo técnico de Atlético Escobar comenzará a realizar pruebas de jugadores todos los miércoles de junio en el predio Doble 5 (Boote 1090, Loma Verde).



Sin distinción de puestos ni funciones dentro del campo de juego, la búsqueda está orientada a perfiles con rodaje y experiencia competitiva de las categorías 2005 a 2009 (excluyente). Es requisito indispensable contar con antecedentes probados en competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se valorará especialmente a aquellos futbolistas con el pase en su poder. Para acceder a las pruebas resulta fundamental la inscripción previa en el sitio oficial del club: https://atleticoescobar.com.ar/pruebas/



Las evaluaciones, todos los miércoles de junio a las 9.30 horas (puntual), serán de carácter abierto y se desarrollarán bajo la supervisión directa del DT Luciano Ábalos y su equipo técnico.