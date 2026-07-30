“Una Obra Redonda” llega a Escopark para cerrar el último fin de semana de las vacaciones de invierno

Este domingo 2 de agosto, el aclamado espectáculo «Una Obra Redonda» se presentará en el Predio Floral de Escobar como el gran show de cierre del último fin de semana de Escopark. El homenaje al Indio Solari y a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desembarcará con una impactante puesta en escena que combina música en vivo, performances teatrales y proyecciones audiovisuales para repasar la historia, la mística y el legado del icónico músico argentino.



La presentación de Una Obra Redonda, a las 17 horas, será el broche de oro para la cartelera artística de Escopark, que a lo largo de las vacaciones de invierno albergó los festejos por el 30° aniversario de la Banda Municipal y el show de Riddim. Durante sus últimas jornadas, el parque recreativo continuará ofreciendo sus clásicas propuestas pensadas para disfrutar en familia: juegos de inflables, circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, espectáculos infantiles, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores y patio gastronómico.



Escopark estará abierto hasta el 2 de agosto en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), el viernes de 13 a 18 horas y el sábado y domingo de 11 a 18 horas. Además, durante toda la realización del evento se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos para el programa municipal Escobar Hambre Cero. El domo de inflables continuará siendo de acceso libre y gratuito, mientras que las demás atracciones se ofrecen a precios populares: $10.000 en efectivo y $11.000 por transferencia. Para el parque inflable, las entradas tienen un costo de $10.000 por 30 minutos, $15.000 por una hora y $35.000 para el pase libre durante toda la jornada.