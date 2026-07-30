Finde en Escobar: “Una Obra Redonda” en Escopark, el aniversario de la Granja Don Benito y la Feria Wayra

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destaca la presentación del show “Una Obra Redonda” en Escopark, los festejos por el aniversario de la Granja Don Benito y la Feria Wayra, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 11 horas, con el Parque de Entretenimiento en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), que contará con inflables, food trucks, feria de emprendedores y shows de artistas locales. Luego, a las 13 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se podrá disfrutar de Escopark con juegos inflables, circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, además de shows musicales, espectáculos infantiles, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, feria de emprendedores, un patio gastronómico y mucho más. La experiencia se repetirá durante todo el fin de semana, a partir de las 11 horas, y los visitantes podrán disfrutar de los shows infantiles de Bob Limón, El Duende y Las Flores, y Marilin Mambou (sábado desde las 13 horas), y el espectáculo “Una Obra Redonda” en homenaje al Indio Solari que combina música en vivo, performances teatrales y proyecciones audiovisuales (domingo a las 17 horas).



También el viernes, a las 18 horas, habrá dos jornadas simultáneas de JuveActiva: una en el skatepark del Parque Papa Francisco con actividades de skate y BMX, y otra en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) con propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Por otra parte, en el Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) estará el ciclo de cine “Videoclub Escobar” con proyecciones gratuitas de las películas “Dibu: La Película” a las 17 horas, “Karate Kid” a las 19 horas, y “The Lost Boys” a las 21:30 horas. Además, durante todo el fin de semana, el ciclo contará con más funciones: el sábado “Manuelita” a las 17 horas, “Jurassic Park” a las 19 horas, y “Star Wars: El Imperio Contraataca” a las 21:30 horas, mientras que el domingo se pasará “El Guardián de Las Palabras” a las 17 horas, “Esperando La Carroza” a las 19 horas, y “Akira” a las 21 horas.



El sábado, a partir de las 10 horas en la plaza La Madre y El Niño (Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio), se realizará la feria Wayra que contará con puestos de emprendedores locales, food trucks y una gran variedad de shows musicales. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada. A la misma hora, en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Salida de Observación de Aves”. La actividad no requiere inscripción previa y puede ser reprogramada en caso de lluvia.

El domingo, desde las 9 horas con entrada libre y gratuita, la Granja Educativa Don Benito (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz) festejará su 9° aniversario con una jornada repleta de juegos, sorteos, maquillaje artístico y food trucks. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Minions y Monstruos” a las 16 horas, y “Spider-Man: Un Nuevo Día” en 3D a las 18:30 horas y en 2D a las 21:30 horas.