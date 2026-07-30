Escobar se prepara para el fenómeno El Niño: «La prevención es la mejor herramienta»

Ante un 90% de probabilidad de que durante este semestre se desarrolle el fenómeno climático de El Niño, con lluvias muy por encima de los valores habituales para la primavera y el verano, el jefe regional de zona 8 de Defensa Civil, Gabriel Pérez, explicó de qué se trata este evento, cuáles pueden ser sus consecuencias para Escobar y qué acciones lleva adelante el Municipio para minimizar los riesgos.



¿Qué es El Niño y por qué genera tanta preocupación?



Según la Organización Meteorológica Mundial, existe un 90% de probabilidad de que durante este semestre se desarrolle el fenómeno climático de El Niño, con lluvias de fuerte magnitud. No se trata de una especulación ni de una exageración, sino de una advertencia que obliga a prepararnos con anticipación.



El Niño es un fenómeno climático de origen oceánico-atmosférico que modifica los patrones habituales de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. En nuestra zona suele traducirse en precipitaciones mucho más intensas y frecuentes que las habituales durante la primavera y el verano, por lo que es fundamental anticiparse y reducir los riesgos.



¿El fenómeno ya comenzó a manifestarse?



Sí. La primera manifestación muy probablemente la tengamos este viernes con lo que se conoce como un bloqueo meteorológico. Se trata de tormentas que se desplazan de oeste a este, desde la zona de Pilar hacia el río, con precipitaciones muy intensas en un período corto de tiempo. Por eso es fundamental que todos actuemos con responsabilidad, estemos atentos a los alertas oficiales y tomemos los recaudos necesarios.



¿Por qué puede afectar tanto a Escobar?



El Niño es un fenómeno regional. No importa solamente la lluvia que cae sobre nuestro distrito, sino también toda el agua que llega desde otras localidades. Escobar está ubicado en la cuenca baja del río Luján, dentro de la cuenca del Paraná, por lo que recibe el agua que baja desde ciudades como Chacabuco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Arrecifes y otros municipios. Por eso también monitoreamos permanentemente lo que ocurre aguas arriba.



¿Qué viene haciendo el Municipio para prevenir las consecuencias?



Hace tiempo que el Municipio puso en marcha un plan integral de prevención. Ya se sanearon más de 10 kilómetros del arroyo Escobar y avanza la construcción de un canal aliviador en el arroyo Tajamar para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones en las zonas más vulnerables.



Además, durante la gestión de Ariel Sujarchuk se construyeron nueve reservorios con capacidad para almacenar en conjunto 32 millones de litros de agua, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del partido. También se incorporó maquinaria específica para el mantenimiento de arroyos y desagües, mientras que los equipos municipales trabajan diariamente en la limpieza de canales secundarios y distintos sectores del distrito.



¿Qué pueden hacer los vecinos para colaborar?



Las obras son fundamentales, pero por sí solas no alcanzan. Una parte importante de las inundaciones se agrava por la basura arrojada en la vía pública y en los cursos de agua. Bolsas, ramas, electrodomésticos y otros residuos terminan obstruyendo el escurrimiento del agua y generan mayores complicaciones durante las tormentas.



Por eso es fundamental no arrojar residuos en la calle ni en los arroyos, respetar los días de recolección y mantener limpios los frentes de las viviendas. La prevención también depende del compromiso de cada vecino.



¿Cuál es el objetivo de todas estas acciones?



Llegar preparados. Frente a un fenómeno climático de esta magnitud no hay lugar para la improvisación. El Municipio viene trabajando de manera anticipada con obras, equipamiento y planificación para reducir riesgos y proteger a la población. La prevención es una tarea colectiva que requiere el compromiso del Estado y de cada vecino para afrontar de la mejor manera los desafíos que puedan presentarse.