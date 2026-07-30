Últimos dos días para inscribirse a la 3ra Jornada Solidaria en Escobar

A dos días de una nueva Jornada Solidaria, sigue abierta la inscripción para el encuentro que se llevará a cabo este sábado 1º de agosto con el objetivo de que los vecinos trabajen en equipo para poner en valor escuelas, clubes, plazas y centros de jubilados de todo el distrito. Quienes deseen participar aún están a tiempo de anotarse ingresando en la plataforma Escobar 360: https://escobar.gob.ar/ jornadasolidaria



Luego de dos convocatorias exitosas que sumaron a casi 1.000 participantes, la iniciativa volverá a desarrollarse en simultáneo en todas las localidades. El Municipio proveerá los materiales, herramientas y la logística, mientras que los voluntarios colaborarán con tareas de pintura, mantenimiento y arreglos generales.



La jornada se extenderá de 9 a 14 horas y abarcará diversos puntos del partido: en Maquinista Savio se trabajará en el Centro de Jubilados, la Escuela Primaria N° 23, la Secundaria N° 13 y la Secundaria N° 15; en Belén de Escobar se intervendrá la Plaza El Candil, la Escuela Primaria N° 6, la Escuela de Educación Especial N° 503 y la Sociedad de Fomento Villa Vallier; en Garín la actividad será en la Escuela Primaria N° 18 y en APADIS; en Matheu en las Escuelas Primarias N° 17 y N° 33; en Ingeniero Maschwitz en el Club Lambaré; y en Loma Verde en el Jardín de Infantes N° 921.