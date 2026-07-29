Ing. Maschwitz: la Municipalidad pavimenta 10 cuadras clave para descomprimir avenida Villanueva

En Ingeniero Maschwitz, la Municipalidad de Escobar sigue adelante con el plan de pavimentación que tiene como objetivo mejorar la conectividad y la seguridad vial en el distrito. Los trabajos se realizan en las calles Castelli (entre Córdoba y Entre Ríos) y Córdoba (entre Castelli y Falucho) con una inversión de $750 millones.



Las tareas en los tramos mencionados comprenden una carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor y, una vez terminadas, también se desarrollarán obras similares en la calle Córdoba, entre Almirante Brown y El Dorado, donde previamente se ejecutará la base estabilizada.



Con la finalización de este proyecto, se generará un circuito más amplio de accesos pavimentados y una mayor fluidez del tránsito en toda la zona, descomprimiendo otros accesos principales como el de la avenida Villanueva.