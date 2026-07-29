Escopark: este jueves, nueva jornada distendida para personas neurodivergentes

El parque de entretenimiento Escopark ofrece jornadas distendidas para que chicos y chicas dentro del espectro autista (TEA) o con alguna discapacidad vivan una experiencia adaptada en cada uno de sus juegos y espacios.



Esta iniciativa se lleva a cabo los jueves en el horario de 10 a 13. Durante esa franja horaria, el predio de Mateo Gelves 1050 transforma su funcionamiento habitual reduciendo de manera drástica los estímulos sonoros, moderando las luces y adecuando la intensidad de las atracciones para ofrecer un entorno tranquilo y seguro.



El acceso durante este turno especial es exclusivo para quienes presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto a su grupo familiar, lo que permite mantener un cupo reducido para evitar aglomeraciones. La entrada es gratuita, solicitando a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero destinado al programa Escobar Hambre Cero.