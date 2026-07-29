“La Luna que te Parió” por primera vez en Escobar

El domingo 23 de agosto desde las 20hs en el Teatro Seminari. Vení a conocer este fenómeno teatral, donde vas a

transitar una experiencia emocional y espiritual de la mano de la astrología.

La obra explora los 12 arquetipos lunares, símbolo del corazón emocional según la astrología, para reflexionar sobre nuestros vínculos, deseos, heridas y posibilidades de transformación. Con la dirección de Tamara Limes Alamprese.

Las 12 lunas del zodíaco se representan a través de escenas donde se revelan comportamientos emocionales intensos, que nos enseñan sobre nuestras sombras y potenciales. La obra funciona como espejo emocional y herramienta de autoconocimiento. Cada luna necesita cosas diferentes. Conocer nuestra luna natal nos permite construir relaciones basadas en el amor, la confianza y la creatividad.

Sobre Tamara Limes Alamprese

Directora, autora y astróloga, Tamara Limes Alamprese es una creadora escénica que desde hace más de una década fusiona el arte teatral con el universo simbólico de la astrología.

Formada en actuación, constelaciones familiares y lenguaje astrológico, su obra propone una experiencia profunda de autoconocimiento, sensibilidad emocional y expansión espiritual.

Desde La Luna que te Parió hasta La Lunita que te Parió y Urano, sus espectáculos abordan lo humano desde lo poético y lo ritual, generando una conexión única con el público.

Su trabajo ha conmovido a miles de espectadores y se ha convertido en un faro para quienes buscan vivir el teatro como transformación interior.

Carta de intención de la Directora

Hago un teatro que explora lo humano en conexión a lo divino, donde la plataforma es la astrología, porque considero que es una gran herramienta de autoconocimiento para crecer y poder hacer lugar a lo creativo. Mi trabajo hace foco en la unión de lo espiritual y lo humano, unir la luz del conocimiento y la luz del espíritu.

Soy artista, astróloga, docente, consteladora familiar e investigadora teatral. En mi historia personal, la astrología ilumina con fuerza el camino. Hacerla teatro es un desafío exquisito, para expandir el conocimiento y abrir conciencias.

Sobre el Teatro Seminari

Con más de 135 años de historia, el Teatro Seminari Cine Italia es uno de los espacios culturales más emblemáticos y un verdadero símbolo de la identidad de Escobar. Inaugurado en 1889, este edificio histórico ha sabido preservar su arquitectura original mientras incorporó infraestructura escénica de última generación, consolidándose como una de las salas más importantes de la región.

Con capacidad para 318 espectadores, el Teatro Seminari ofrece una experiencia de primer nivel para artistas y público, albergando una programación que reúne a las principales figuras del teatro, la música y la danza de la escena nacional. Su combinación de patrimonio, excelencia técnica y fuerte compromiso con el desarrollo cultural lo convierten en el escenario ideal para recibir a “La Luna que te Parió”, acercando esta experiencia a una de las salas más prestigiosas del corredor norte del Gran Buenos Aires.

Ficha Técnica

Elenco: Pedro Velázquez, Romina Corpucci, Mauro Cappellacci, María Bermúdez, Pablo Graib, Renata Marino, Julieta Molina, Luis Porzio, Gonzalo Nouveliere, Jorge Almada, Santiago García, Angie Camblong.

Diseño Gráfico: Marcela Esteves

Producción: Fernando Sarzynski

Dirección, Guión y Producción general: Tamara Limes Alamprese

Entradas disponibles en: comprar.tuentrada.com