Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Belén de Escobar, Matheu y 24 de Febrero

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte podrán depositar las ramas desde el lunes 27 de julio hasta el domingo 2 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto. Asimismo, quienes viven en los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte, Acceso Norte, Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositarlas hasta el miércoles 29 de julio. En estos barrios, el retiro se realizará desde el jueves 30 de julio hasta el lunes 3 de agosto. Además, hasta el miércoles 29 de julio continuarán retirándose las ramas previamente depositadas en los barrios La Loma, Baldi, La Madrugada, El Ruso y Esperanza.



En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios El Cazador, Los Pájaros y Manny podrán depositar las ramas desde el sábado 25 hasta el viernes 31 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el sábado 1 hasta el miércoles 12 de agosto.



En Matheu, los vecinos del barrio Saboya podrán depositar las ramas hasta el jueves 30 de julio, mientras que el retiro se realizará desde el viernes 31 de julio hasta el lunes 3 de agosto. Por su parte, quienes viven en los barrios Itatí, Parque, San Andrés y Centro podrán depositarlas desde el martes 28 de julio hasta el lunes 3 de agosto, y el retiro se llevará a cabo desde el martes 4 hasta el domingo 9 de agosto.



En 24 de Febrero, los vecinos podrán depositar las ramas hasta el martes 28 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas el miércoles 29 y jueves 30 de julio.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.