La Banda Sinfónica Municipal de Escobar celebró sus 30 años con un emotivo concierto en Escopark

Con un concierto especial en el escenario Campanario del Predio Floral, durante una nueva jornada de Escopark, la Banda Sinfónica Municipal de Escobar conmemoró este sábado sus 30 años de historia. Más de 500 vecinos y vecinas acompañaron la propuesta, que reunió a músicos, exintegrantes y familias para homenajear a uno de los elencos estables más representativos del distrito.



La celebración contó además con la participación de la Orquesta Tunquelén y el Coro Municipal, que ofrecieron un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a exintegrantes de la Banda Sinfónica Municipal por su aporte a la historia y al crecimiento de la institución. El encuentro permitió recorrer tres décadas de una agrupación que, desde su creación en junio de 1996, forma parte de la identidad cultural de Escobar, llevando la música a escuelas, teatros, plazas, actos oficiales y distintos espacios públicos del partido.



Germán Martínez Lamas, integrante de la Banda Sinfónica Municipal desde hace 29 años, expresó: “Fue un momento muy emocionante. Ver a tantas familias acompañándonos para celebrar estos 30 años fue muy especial. Crecimos muchísimo, nos renovamos con nuevas generaciones y eso también fue posible gracias al acompañamiento de Ariel Sujarchuk y de todos los que apostaron a que este proyecto siguiera fortaleciéndose. Es una enorme satisfacción haber sido parte de esta historia durante casi tres décadas”.



En el mismo sentido, Leandro Lubini, miembro fundador, señaló: “Estamos muy felices de celebrar estos primeros 30 años. Es un orgullo saber que durante todo este tiempo acompañamos la vida cultural de Escobar, recorriendo escuelas, actos y celebraciones. Lo más valioso es que este proyecto sigue renovándose, con nuevas generaciones de músicos que garantizan su continuidad”.



Creada en junio de 1996, la banda realizó su primera presentación oficial el 30 de agosto de 1996 y, desde entonces, se consolidó como un espacio de formación, crecimiento artístico y encuentro para cientos de músicos. Como parte de las actividades por el 30º aniversario, el próximo 30 de agosto ofrecerá un nuevo concierto conmemorativo en el Teatro Seminari, coincidiendo con la fecha de su debut oficial.