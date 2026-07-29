Zoonosis Escobar celebra nueve años con un hospital totalmente renovado

A nueve años del nacimiento del Hospital Veterinario y Centro de Zoonosis «Dr. Ricardo Godnic», el Municipio de Escobar renovó por completo sus instalaciones. La puesta en valor busca brindar una mejor atención a las familias y asegurar el bienestar animal, sumando además el lanzamiento de la Credencial Digital ISA (Identificación Sanitaria Animal) a través de la plataforma Escobar 360, que permite llevar la ficha médica de cada mascota directamente en el celular.



«Hoy Zoonosis cumple nueve años de una excelente labor basada en la salud animal, la docencia y el buen trato hacia los animales y las personas. En estos nueve años hemos crecido, ampliado el centro, mejorado y aprendido a escuchar. Esencialmente, nuestro corazón siempre ha latido muy fuerte junto a la comunidad mascotera y junto a toda nuestra sociedad, porque la salud, en definitiva, es una sola”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Con una inversión municipal superior a los 86 millones de pesos, los trabajos incluyeron la reparación integral de los caniles deteriorados, el arreglo completo de los techos para erradicar filtraciones, el reacondicionamiento de pisos y la pintura total del edificio, tanto en su interior como en el exterior. Asimismo, se renovó por completo el sistema de iluminación para garantizar mejores condiciones de trabajo y seguridad, se remodeló la recepción para optimizar la atención al público y se mejoraron los boxes veterinarios.



Actualmente, el Hospital de Zoonosis de Escobar realiza más de 16.000 castraciones al año entre turnos en sede, urgencias y los 24 operativos territoriales mensuales. Asimismo, el hospital garantiza 12.000 consultas clínicas, aplica 36.000 vacunas antirrábicas en diferentes puntos del distrito y promueve la tenencia responsable, habiendo concretado 180 adopciones anuales a través del programa «Adoptá, no compres».