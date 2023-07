Una joven escobarense viajará a Países Bajos tras ganar el 3er concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” que organiza la Municipalidad

Clara Barrera, una joven escobarense de 16 años, ganó el certamen organizado por el Centro Ana Frank y la Municipalidad de Escobar y viajará el próximo el 13 de agosto a Países Bajos dentro del programa “Ámsterdam desde la mirada de Ana Frank”.

“Me inscribí porque siempre esperé una oportunidad como esta. Siento que tengo una conexión especial con Ana Frank, la considero una amiga del alma que me ayudó en momentos de soledad. Desde que la leí por primera vez me inspiró a alzar la voz, a no quedarme callada”, manifestó la ganadora.

El concurso tiene el objetivo de promover entre los jóvenes la expresión escrita, crítica y reflexiva. En ese sentido, los y las participantes presentaron sus ensayos (textos breves en los que se expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un tema determinado) sobre distintos tópicos como: Ana Frank; el nazismo; la Segunda Guerra Mundial; la dictadura cívico militar o los 40 años de la democracia en Argentina; discriminación y violencia; prejuicios y violaciones de Derechos Humanos en nuestros días; o diversidad y convivencia.

El Jurado, constituido por referentes de la Municipalidad del Partido de Escobar y del Centro Ana Frank Argentina, evaluó la creatividad, conocimiento, claridad en la formulación y el compromiso en las reflexiones personales de los ensayos presentados. Cabe aclarar que todos los trabajos fueron presentados con pseudónimos para garantizar la transparencia del concurso a la hora que el jurado decidiera el ensayo ganador.

El premio consiste en una experiencia vivencial en las ciudades de Ámsterdam, La Haya y Berlín, con recepciones oficiales, visitas al Museo Casa de Ana Frank del canal de Prinsengracht, recorridos por lugares inaccesibles al turismo en la casa en la que permanecieron escondidos y que aloja el original del Diario de Ana Frank. Además, habrá visitas a lugares de interés histórico y otras actividades exclusivas.

Desde hace 14 años el Centro Ana Frank Argentina para América Latina organiza una delegación oficial que viaja a los Países Bajos. La de este año, está constituida por un grupo de jóvenes, ganadores de los y las ganadoras de los Concursos Literarios nacionales y regionales en el marco del 2° Programa de Intercambio para jóvenes latinoamericanos y 13° Programa de jóvenes argentinos: “De Ana Frank a nuestros días”.

A estos jóvenes los acompañarán un grupo de autoridades y docentes, con representantes de las diferentes regiones de Argentina y también de otros países de América Latina, potenciando de esta manera la experiencia de intercambio y aprendizaje para todos y todas.