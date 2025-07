Triquinosis: ante el brote en la Provincia, Escobar refuerza la prevención

Ante el brote de triquinosis registrado en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 40 casos confirmados, la Municipalidad de Escobar refuerza las medidas de prevención y control para evitar nuevos contagios. En el distrito, se confirmaron cinco casos originados en un evento familiar donde se consumieron productos caseros elaborados con carne de cerdo.

El director de Zoonosis del Municipio, Cristian Pisaco, explicó: “En Escobar se controla de tres maneras. Una es a través de los controles de bromatología en camiones que llevan medias reses de cerdo. Otra en la supervisión de productos alimentarios derivados del cerdo. En este sentido, el Hospital de Zoonosis Escobar Ricardo Godnic tiene un laboratorio con tecnología para hacer digestión enzimática, que es la técnica que detecta la presencia de triquina en carne y en derivados de cerdo. Y por último, se realiza el control en los comercios para que tengan productos habilitados y controlados en sus establecimientos de origen”.



La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Trichinella spiralis, que afecta principalmente a cerdos y animales salvajes como jabalíes y pumas. Los humanos pueden contraerla al consumir carne cruda o mal cocida que contenga larvas del parásito. Esta afección suele manifestarse entre los cinco y quince días posteriores al consumo de carne infectada, y sus síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolores musculares intensos, inflamación en el rostro (especialmente en los párpados), fatiga y debilidad general. En casos más graves, puede ocasionar complicaciones cardíacas, respiratorias o neurológicas.



El tratamiento debe ser siempre supervisado por personal médico e incluye antiparasitarios específicos y medicación para controlar los síntomas. Por eso, ante la sospecha de triquinosis, se recomienda no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano.



La Municipalidad de Escobar recuerda la importancia de evitar alimentar a los cerdos con residuos o basura, controlar la presencia de roedores en criaderos, y no consumir productos sin etiqueta ni procedencia verificada. La salazón y el ahumado no eliminan el parásito, por lo que la cocción completa de la carne es la principal medida de prevención.



Quienes elaboren embutidos o chacinados caseros, pueden hacer los controles correspondientes en el laboratorio del Hospital de Zoonosis Escobar, enviando un WhatsApp al 3484 22-6954 o acercándose personalmente a Juan Mermoz Norte 2048, Belén de Escobar.