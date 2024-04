Telemedicina, el servicio gratuito que permite descomprimir las guardias en el partido de Escobar

El sistema gratuito de Telemedicina que ofrece la Municipalidad de Escobar atendió a 420 pacientes en marzo, lo que representa un 280% de aumento con relación a febrero. Este servicio permite a los vecinos y vecinas del distrito realizar consultas pediátricas (de 0 a 14 años) y clínicas (de 15 años en adelante) de manera virtual las 24 horas, todos los días del año, incluyendo los feriados.

De esta forma, ayuda a descomprimir los servicios de guardia en los centros municipales de salud y hospitales públicos ante el aumento de consultas por casos de dengue y otras enfermedades que proliferan en esta temporada.

En este sentido, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Escobar, Guillermo Ponnefz, aseguró que el servicio de Telemedicina es ideal para consultas en casos que no sean urgencias o emergencias, es decir, donde la vida del paciente no corra peligro, para los cuales están las guardias y los números habituales como el SAME (107) o el sistema de Ojos y Oídos en Alerta.

“Por ejemplo, si una persona tiene síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de cabeza y/o dolor de ojos, puede acudir al servicio de Telemedicina. En cambio, si estos síntomas están acompañados por sangrado por algún orificio natural (oídos, ano, genitales, nariz o encías) aparición de puntos rojos en la piel, vómitos que no permiten la ingesta de líquidos y/o dolor abdominal intenso, se debe acudir a la Unidad de Diagnóstico Precoz, hospital o centro de salud más cercano”, explicó.