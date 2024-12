Telemedicina, el servicio gratuito de la Municipalidad realizó más de 14.000 atenciones en el año

El sistema gratuito de Telemedicina que ofrece la Municipalidad de Escobar realizó 14.276 este año, permitiendo a los vecinos y vecinas del distrito hacer consultas pediátricas (de 0 a 14 años) y clínicas (de 15 años en adelante) de manera virtual las 24 horas, todos los días del año, incluyendo los feriados.



Este servicio es fundamental para descomprimir las guardias en los centros municipales de salud y hospitales públicos. En este sentido, la Municipalidad de Escobar sumó en agosto dos boxes de Telemedicina en el Hospital Municipal Horacio Dupuy de Garín con el objetivo de evitar demoras y sobresaturación de la demanda espontánea.



Además, es ideal para consultas en casos que no sean urgencias o emergencias, es decir, donde la vida del paciente no corra peligro, para los cuales están las guardias y los números habituales como el SAME (107) o el sistema de Ojos y Oídos en Alerta, un sistema de denuncias y emergencias por WhatsApp (para adherirse se debe completar un formulario en www.escobar360.gob.ar).



Para acceder al sistema de Telemedicina, se debe entrar al siguiente link: www.escobar.gob.ar/ telemedicina . Allí, hay que llenar un formulario con datos personales y continuar con la consulta. Es necesario tener o crear un usuario en la plataforma Escobar 360, sin olvidar ingresar a los integrantes del grupo familiar. En el formulario, al pie de página, deberá aclararse si la consulta es para un adulto o menor a cargo. Luego de completar los datos requeridos, hay que clickear en la solapa Iniciar Teleconsulta y permitir el uso del micrófono y la cámara web. Al finalizar la llamada se podrán visualizar y descargar las órdenes y recetas brindadas por el profesional de salud.