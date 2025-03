Sujarchuk cuestionó duramente al presidente por su ataque a la provincia de Buenos Aires

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, publicó una serie de posts en su cuenta X (antes Twitter) luego que el presidente Javier Milei pidió la renuncia de Kicillof y propuso intervenir la provincia de Buenos Aires en medio de la ola de inseguridad.

Mientras que funcionarios del gobierno bonaerense y dirigentes peronistas reaccionaron ante los dichos del mandatario nacional por su inapropiado pedido, Sujarchuk fue claro en su postura y publicó:

«La seguridad debe ser política de Estado AHORA. Ya. Abandonemos discusiones estériles del pasado, si es de izquierda o de derecha. Son políticas para los que queremos vivir en paz, sin distinción partidaria, y combatir a los que delinquen y atentan contra la vida y los bienes».

«Es necesario un debate urgente, imprescindible, serio, sincero y con sentido común para trabajar de manera articulada en lo nacional, provincial y local. Salir del carancheo político y tomar medidas drásticas para que cesen los delitos que se cobran vidas de inocentes».

«J Milei no seas bravucón con este tema, no tapes el criptogate anunciando una intervención de la provincia más importante del país. Vos, yo y todos sabemos que eso no ocurrirá. A la violencia social se la apaga con diálogo institucional».

«Con este tema no se jode, Javier. Convocá a una mesa de trabajo a los gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe, al jefe de gobierno porteño y a los representantes de los municipios porque son muchos los temas y delitos federales que debemos resolver».

«Gobernador Kicillof no afloje y siga adelante, sin miedo en meter mano para terminar con la violencia. Los intendentes siempre colaboramos y estamos dispuestos a hacer más de lo que nos compete por ley, como la creación de Policías Locales».

«Compañeros, vecinos y ciudadanos, sin distinciones sociales ni partidarias, toda gente honesta y trabajadora: debemos unirnos para hacer de la seguridad una política de Estado y construir la paz y tranquilidad con la que siempre soñamos».