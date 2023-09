Se realizó el sorteo del proyecto de viviendas Mermoz y 72 familias accedieron a su primera casa propia

El intendente Ariel Sujarchuk y el administrador General del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez, encabezaron el sorteo de preadjudicación de 72 viviendas del proyecto Mermoz en el barrio La Chechela de Belén de Escobar, en el marco de una jornada histórica para el municipio donde vecinos y vecinas pudieron acceder al derecho de su primera casa propia.

“Tenemos que seguir trabajando para que haya gobiernos nacionales y provinciales que apoyen programas habitacionales como este. La adjudicación de las viviendas, como las 57 del barrio Philips y todas las demás que estamos construyendo, se llevan adelante con un sorteo público. De las 72 viviendas de este proyecto, algunas de ellas son para personas en situación de extrema vulnerabilidad a las que el Estado no abandona sino que las acompaña. Otras son para veteranos de Malvinas que no tienen casa, y otras están destinadas a personas con discapacidad que necesitan una vivienda adaptada. Esto no llegó solo. Hay un Municipio que da la tierra y gestiona, y también hay una provincia de Buenos Aires que financia para que sea posible. Para nosotros la justicia social es una consigna y la injusticia, un dolor, porque sabemos que siempre son más las necesidades que las posibilidades. Por eso en este momento el partido de Escobar está generando más de 1000 soluciones habitacionales y 600 créditos para construcción, entendiendo que el futuro tiene que ser con viviendas para todos y todas”, afirmó Sujarchuk.

A través de este sorteo público se establecieron los preadjudicatarios titulares y dos suplentes para 59 viviendas, 26 de tres habitaciones y 33 de dos habitaciones. Las viviendas restantes se adjudicarán de la siguiente manera: tres casas adaptadas para personas con discapacidad (determinado por la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con la Dirección de Discapacidad), tres para veteranos de Malvinas y siete para familias en situaciones de extrema vulnerabilidad social. En total, hubo 5628 inscriptos para el sorteo. El “Proyecto 72 viviendas Mermoz” es desarrollado de manera articulada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre un predio municipal. De esta manera, vecinos y vecinas podrán acceder a su primera vivienda a un precio conveniente de acuerdo al índice salarial, con cuotas a 30 años que se abonan al Instituto de la Vivienda de Buenos Aires (IVBA). Ubicadas en el barrio La Chechela, las viviendas se encuentran con un 70% de avance y se estima que la obra culminará en diciembre de este año. Además el proyecto incluye la red peatonal de hormigón, red vial de pavimento y carpeta asfáltica, red de gas, red de agua potable con perforación y red cloacal. Asimismo, el predio contará con aceras arboladas, un sector de parque público y un área para el desarrollo de actividades comunitarias.