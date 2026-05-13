Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar, Garín, 24 de Febrero y Maquinista Savio

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Belén de Escobar, los barrios El Cazador y Los Pájaros podrán depositar las ramas del lunes 18 al domingo 24, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio.
En Garín, los barrios La Loma, Baldi, Ruso, Esperanza y La Madrugada podrán depositar las ramas del lunes 11 al domingo 17 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 18 al sábado 23.
En los barrios Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositar las ramas del sábado 16 al viernes 22 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 23 al viernes 29.
En la localidad de 24 de Febrero, podrán depositar las ramas desde el jueves 21 al miércoles 27 y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 28 al domingo 31 de mayo.
En Maquinista Savio, los barrios Las Lomas, Las Rotondas y Acacias podrán depositar las ramas del miércoles 13 al martes 19 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 20 al sábado 30.
En los barrios Amancay, Obejero y Obejerito podrán depositar las ramas del domingo 24 al sábado 30 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del domingo 31 de mayo al viernes 5 de junio.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar, Garín, 24 de Febrero y Maquinista Savio
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.