Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar, Garín, 24 de Febrero y Maquinista Savio

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Belén de Escobar, los barrios El Cazador y Los Pájaros podrán depositar las ramas del lunes 18 al domingo 24, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio.



En Garín, los barrios La Loma, Baldi, Ruso, Esperanza y La Madrugada podrán depositar las ramas del lunes 11 al domingo 17 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 18 al sábado 23.



En los barrios Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositar las ramas del sábado 16 al viernes 22 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 23 al viernes 29.



En la localidad de 24 de Febrero, podrán depositar las ramas desde el jueves 21 al miércoles 27 y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 28 al domingo 31 de mayo.



En Maquinista Savio, los barrios Las Lomas, Las Rotondas y Acacias podrán depositar las ramas del miércoles 13 al martes 19 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 20 al sábado 30.



En los barrios Amancay, Obejero y Obejerito podrán depositar las ramas del domingo 24 al sábado 30 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del domingo 31 de mayo al viernes 5 de junio.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.