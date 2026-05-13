Interes general

La Dirección de Flora y Fauna de Provincia activó un protocolo de prevención por el puma avistado en El Cazador

11 mayo, 2026
Realidades de Escobar

En la madrugada del sábado, vecinos del barrio El Cazador registraron a través de cámaras de seguridad la presencia de un puma en una zona cercana al Náutico Country Club. Tras conocerse la noticia, la Dirección de Flora y Fauna y la Policía Rural del gobierno provincial activaron un protocolo de prevención ante eventuales nuevos avistamientos del animal. Dicho procedimiento cuenta con la colaboración de Defensa Civil y Zoonosis de la Municipalidad de Escobar. 

El avistamiento ocurrió exactamente a la 1:50 AM del sábado, en un sector ubicado detrás del country, cerca de la calle Manny y del fondo de la avenida Kennedy. Hasta el momento no se volvió a tener rastro del animal. La Dirección de Flora y Fauna y Policía Rural realizan el seguimiento del caso, con acompañamiento de Defensa Civil y Zoonosis del Municipio.

Desde Flora y Fauna y Temaikèn explicaron que el puma es un habitante natural de la provincia de Buenos Aires, que suele evitar el contacto con personas y puede desplazarse largas distancias. Ante un eventual nuevo avistamiento, se recomienda no acercarse, no perseguir ni intentar acorralar al animal y comunicarse de inmediato con la Dirección de Flora y Fauna (221 353 3702), Defensa Civil (103) o con Ojos y Oídos en Alerta, disponible a través de www.escobar.gob.ar