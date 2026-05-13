La Dirección de Flora y Fauna de Provincia activó un protocolo de prevención por el puma avistado en El Cazador

En la madrugada del sábado, vecinos del barrio El Cazador registraron a través de cámaras de seguridad la presencia de un puma en una zona cercana al Náutico Country Club. Tras conocerse la noticia, la Dirección de Flora y Fauna y la Policía Rural del gobierno provincial activaron un protocolo de prevención ante eventuales nuevos avistamientos del animal. Dicho procedimiento cuenta con la colaboración de Defensa Civil y Zoonosis de la Municipalidad de Escobar.



El avistamiento ocurrió exactamente a la 1:50 AM del sábado, en un sector ubicado detrás del country, cerca de la calle Manny y del fondo de la avenida Kennedy. Hasta el momento no se volvió a tener rastro del animal. La Dirección de Flora y Fauna y Policía Rural realizan el seguimiento del caso, con acompañamiento de Defensa Civil y Zoonosis del Municipio.



Desde Flora y Fauna y Temaikèn explicaron que el puma es un habitante natural de la provincia de Buenos Aires, que suele evitar el contacto con personas y puede desplazarse largas distancias. Ante un eventual nuevo avistamiento, se recomienda no acercarse, no perseguir ni intentar acorralar al animal y comunicarse de inmediato con la Dirección de Flora y Fauna (221 353 3702), Defensa Civil (103) o con Ojos y Oídos en Alerta, disponible a través de www.escobar.gob.ar.