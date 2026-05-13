Leo Moreno lanzó un concurso para que músicos de Escobar graben su disco

Es una oportunidad concreta para impulsar tu proyecto musical.

Por iniciativa del diputado provincial Leo Moreno, quedó abierta la convocatoria “Concurso para Músicxs de Escobar”, una propuesta destinada a impulsar proyectos musicales locales de folklore y tango, brindando una oportunidad concreta de profesionalización a artistas del distrito.

La iniciativa otorgará al proyecto ganador 30 horas de grabación en el estudio Racimo de Luz, con el acompañamiento del músico y productor Federico Pecchia, quien trabajará en la producción artística, dirección y coaching del material a desarrollar.

La convocatoria está dirigida a solistas o bandas de entre 15 y 70 años, cuyos proyectos musicales pertenezcan a los géneros folclore o tango. En el caso de grupos musicales, al menos el 90% de sus integrantes deberán acreditar residencia en el partido de Escobar con una antigüedad mínima de cinco años.

“En Escobar hay muchísimo talento, artistas que vienen sosteniendo su música con enorme esfuerzo y muchas veces sin posibilidades reales de dar un salto profesional, mucho menos en este momento. Este primer concurso busca abrir una puerta concreta para que músicos de folclore y tango puedan grabar, desarrollar su proyecto y mostrar lo que hacen con una producción de calidad”, expresó el diputado provincial Leo Moreno.

Y agregó: “La cultura no puede depender solamente de quién tiene recursos económicos. Queremos generar oportunidades reales para artistas locales que representan nuestra identidad, nuestras raíces y el enorme valor cultural que tiene Escobar”.

“Esta iniciativa, financiada a través de la Cámara de Diputados, se inspira y va en completa sintonía con la perspectiva cultural que desde hace 10 años viene impulsando el intendente Ariel Sujarchuk, para potenciar y valorizar a artistas de Escobar”, agregó.

La inscripción permanecerá abierta del 11 de mayo al 1 de julio, y las postulaciones deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a musicxsdeescobar@gmail.com.

Para participar, los artistas deberán presentar una o dos canciones originales en formato MP3, una breve biografía artística, datos personales y una descripción de su proyecto musical.

El proceso de selección contará con una primera etapa de curaduría a cargo de Federico Pecchia, quien elegirá cinco finalistas. Posteriormente, sus proyectos serán difundidos en redes sociales para una instancia de participación del público, cuyo acompañamiento será considerado como un elemento complementario dentro de la decisión final.

El/la ganador/a accederá a 30 horas de grabación profesional, producción artística y acompañamiento creativo durante todo el proceso de realización del material discográfico.

Las Bases y Condiciones completas se encuentran disponibles en las redes sociales del diputado.

@leomoreno.ba

Leo Moreno