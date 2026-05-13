Voraz incendio en Savio, habría sido provocado por una estufa eléctrica

Durante la madrugada del domingo un feroz incendio destruyó por completo una vivienda. Sus ocupantes, que lo perdieron todo, necesitan ayuda de la comunidad para reconstruir sus vidas.

El siniestro se desató alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Salta, en el barrio Obejero, en momentos en que Rocío Espíndola (26) y Francisco Rodríguez (26) se encontraban durmiendo. Según informaron fuentes oficiales, las llamas se habrían originado a raíz de una estufa de cuarzo utilizada para calefaccionar la vivienda. La pareja habría comenzado a sentir olor a humo y, al despertarse, descubrieron que el fuego ya se había propagado rápidamente por distintos sectores de la vivienda. En medio de la desesperación, ambos lograron salir de la casa y pedir ayuda.

Las llamas avanzaron con gran intensidad y alcanzaron gran parte de la estructura de la vivienda provocando pérdidas materiales totales. En medio del dramático momento, la joven pareja logró salvar un automóvil Fiat que se encontraba guardado en el garaje.

A pesar de la magnitud del incendio, ninguno de los ocupantes sufrió heridas ni intoxicación por inhalación de humo.

Ante la emergencia, trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de bomberos voluntarios de Maquinista Savio, junto a personal del SAME, Defensa Civil, Tránsito y Policía municipal. Tras una intensa labor, los servidores públicos pudieron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades linderas.

Rocío Espíndola y Francisco Rodríguez perdieron absolutamente todo. Por eso, apelan a la solidaridad de la gente para intentar reconstruir su hogar. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias al alias rocioespp.