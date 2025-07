Reabrió la Reserva Natural Educativa con nuevo horario y actividades de invierno para toda la familia

Con una actividad simbólica de plantación de especies nativas, la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz reabrió sus puertas al público. Este espacio protegido del partido de Escobar puede visitarse con entrada libre y gratuita de miércoles a domingo en su nuevo horario de 10 a 17. Se ofrecen talleres y visitas guiadas para todas las edades sin necesidad de inscripción previa.

Durante la reapertura, vecinos y vecinas plantaron ejemplares de coronillos, molles, espinillos, algarrobos, talas y ceibos. Todas estas especies fueron cultivadas a partir de semillas recolectadas en jornadas comunitarias y cuidadas durante cinco años en el vivero municipal de plantas nativas.



Ubicada en la intersección de Sucre y Obligado, la Reserva es un área clave para la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el disfrute responsable del entorno natural. Las familias que quieran vivir una experiencia distinta en contacto con la naturaleza en estas vacaciones de invierno, pueden consultar el cronograma de actividades en las redes sociales de la Reserva @reservanaturalmaschwitz.



Para una visita cómoda y segura, se recomienda asistir con calzado cerrado, gorro, agua y repelente. Además, es importante respetar las normas del área protegida: no salirse de los senderos habilitados, no tocar ni alimentar a los animales silvestres, no arrancar plantas y evitar ingresar con bicicletas, mascotas o elementos de camping.