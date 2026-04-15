Punto Activo +60: una propuesta saludable para los adultos mayores en Escobar

Con el objetivo de promover el encuentro y el bienestar de las personas mayores, la Municipalidad de Escobar lanza desde el próximo 18 de abril el programa Punto Activo +60, con el objetivo de brindar espacios para compartir, mantenerse activos y fortalecer vínculos en un entorno cuidado y acompañado.



Los encuentros son de libre convocatoria y se desarrollarán en centros de jubilados y en espacios públicos de todas las localidades. La primera jornada de Punto Activo +60 será el sábado 18 de abril, a las 9:30 horas, en la Casa Activa (General Paz 2509, Belén de Escobar). El programa continuará el sábado 25 de abril, a las 9:30 horas, en el Centro de Jubilados Estrella Saviense (Independencia 509, Maquinista Savio); y el sábado 16 de mayo, a las 14:30 horas, en la Plaza Néstor Kirchner (Belén 1100), en Belén de Escobar.





Cada encuentro estará coordinado por profesores y tendrá una duración estimada de entre dos y tres horas, en distintos horarios. Se desarrollarán actividades adaptadas como gimnasia suave (movilidad y estiramientos), caminatas grupales, baile recreativo, juegos con pelotas, tejo, sapo, juegos de memoria, de cartas, como truco y chinchón, y se organizarán momentos de encuentro social como salidas turísticas y culturales.