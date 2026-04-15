Este viernes abre el salón del alfajor, con entrada gratis y un «ejemplar» de 1000 porciones

Escobar se prepara para recibir a los amantes de la golosina más emblemática de Argentina en una nueva edición del Salón del Alfajor. El evento se desarrollará del 17 al 19 de abril, de 12 a 20 horas, en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) con entrada libre y gratuita para todo el público interesado en participar de esta celebración gastronómica nacional.



El evento contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de diversas regiones del país, quienes presentarán sus productos artesanales y variedades regionales bajo la coordinación y el apoyo de los expertos del Mundial del Alfajor. Esta colaboración garantiza una selección de altísima calidad para los visitantes que recorran los stands durante las tres jornadas.



El mayor atractivo del evento tendrá lugar el domingo 19 de abril con el pesaje en vivo de un alfajor gigante con forma de flor que alcanzará los dos metros de circunferencia y superará los 200 kilos. Este ejemplar único busca marcar un hito en la industria para ser cortado en 1000 porciones y repartirlo gratuitamente entre todos los asistentes.



Además, la propuesta se completa con una agenda cargada de actividades educativas y recreativas que incluyen charlas técnicas brindadas por jurados especializados y demostraciones de elaboración en vivo. También tendrá un espacio exclusivo para los más chicos que incluye un parque de juegos gigante y talleres de mini alfajoreros donde podrán aprender a crear sus propias golosinas de manera didáctica.