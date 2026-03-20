Programa de residencias: Escobar impulsa la formación médica y suma nuevos profesionales

A cuatro años de su creación, el Programa de Residencias Médicas de la Municipalidad de Escobar continúa creciendo y consolidándose como un espacio de formación de excelencia. Actualmente, 57 médicos residentes se capacitan en los distintos establecimientos de salud del distrito, donde además brindan atención sanitaria de alta complejidad y fortalecen el sistema público local.



Este año egresará la segunda cohorte de Oftalmología y la primera de Cardiología. Los profesionales formados tendrán prioridad para incorporarse al sistema de salud municipal, en línea con uno de los principales objetivos del programa: formar especialistas comprometidos con la comunidad, que conozcan las necesidades, costumbres e idiosincrasia de la población de Escobar y elijan desarrollarse en el distrito.



El programa fue puesto en marcha en 2022 por la gestión del intendente Ariel Sujarchuk y cuenta con el respaldo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que tras un riguroso examen seleccionó a Escobar como sede de formación especializada. Además, mantiene convenios vigentes con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y avanza en la firma de nuevos acuerdos con universidades como la Austral, del Salvador e ISALUD, orientados a pasantías y prácticas preprofesionales.



Actualmente, el Municipio ofrece residencias en Cardiología, Oftalmología, Diagnóstico por Imágenes, Cirugía General, Clínica Médica, Ortopedia y Traumatología, y Terapia Intensiva. Estas especialidades son elegidas por profesionales de distintas regiones del país, entre ellos médicos escobarenses y de la zona norte del conurbano bonaerense, formados en universidades nacionales.



Los residentes desarrollan su formación en el Hospital Horacio Dupuy de Garín, el Hospital del Bicentenario, el Hospital Néstor Carlos Kirchner, el Hospital Oftalmológico y Odontológico Horacio López y en las distintas Unidades de Diagnóstico Precoz. Estos espacios cuentan con distintos niveles de complejidad y equipamiento, lo que permite garantizar una formación integral.



Asimismo, el sistema de salud local recibe residentes de otras instituciones que realizan rotaciones para completar su formación, como profesionales del Hospital Provincial Erill, lo que fortalece el intercambio académico y la calidad de la práctica médica en el distrito.