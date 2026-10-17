Predio intervenido en la Ruta 26: la dueña se niega a pagar los costos y el Municipio va a fondo

La Municipalidad de Escobar ratificó que avanzará con todas las herramientas legales y administrativas a su alcance para que Claudia Beatriz Miguel, titular del dominio del predio ubicado en Paraná y la Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz, se haga cargo de los gastos ocasionados por la intervención municipal en esas 9,5 hectáreas que durante años funcionaron como foco de contaminación y cría clandestina de animales.



El monto reclamado supera los $100 millones y corresponde al presupuesto de lo que el Municipio gastó al momento de intervenir por pedido de la Justicia Federal, para hacer cesar el fuego, despoblar más de 200 animales ilegales en el lugar y procurar una limpieza mínima que impidiera nuevas usurpaciones.



Los gastos ocasionados le fueron imputados a través de AMIP a la partida inmobiliaria de la titular de dominio y notificados en el expediente administrativo. Sin embargo, la propietaria cuestionó la imputación y acudió a la Justicia manifestando que no quiere pagar nada.



El intendente Ariel Sujarchuk fue categórico: «Esa posición hipócrita y mezquina la pone en el mismo lugar que los delincuentes que durante años cometieron todo tipo de delitos ambientales en el lugar».



En paralelo al reclamo económico, desde la Dirección General de Ambiente del Municipio se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires dada la magnitud del impacto ambiental que tiene el predio. Esto significa extraer la tierra tóxica, limpiar las napas de agua y eliminar los focos infecciosos para proteger la salud de todos los vecinos de Maschwitz.



Dado que el predio volvió a la posesión de la titular del inmueble, se le notificarán y exigirán todas y cada una de las medidas ambientales y de saneamiento y/o remediación que correspondan según la autoridad ambiental provincial.



Asimismo, se continuará el expediente administrativo para determinar lo que haya que hacer desde el punto de vista ambiental y, si es necesario, se acudirá nuevamente a la Justicia.



La intervención también alcanzó parte de un lote lindero, por el cual se están tomando las medidas administrativas correspondientes por expediente municipal.



En este sentido, la intendenta interina y secretaria de Planificación Territorial y Espacio Público, Verónica Sabena, destacó la importancia del trabajo constante del Municipio: «El Estado municipal sostiene un trabajo diario para recuperar los espacios degradados y cuidar la salud de nuestros vecinos. Este año ya erradicamos más de 700 microbasurales gracias a la colaboración de la comunidad, y vamos a seguir profundizando ese camino porque la limpieza y el saneamiento de nuestro entorno requieren un esfuerzo compartido y sostenido en el tiempo. La basura tiene dueño y a cada uno le toca hacer su parte, el municipio hace un gran esfuerzo diario para sostener la limpieza y erradicación de microbasurales, toda la comunidad tiene la responsabilidad de cuidarlos».



Cabe recordar que, tras la orden judicial de marzo que le había dado la tenencia provisoria al Municipio para que extinguiera incendios y ordenara el lugar, la Justicia estableció en junio la restitución del terreno a la dueña, junto con la responsabilidad que ello implica.



Durante los tres meses en los que, por pedido de la Justicia, el Municipio asumió la tenencia provisoria, equipos de Zoonosis y SENASA rescataron a más de 200 animales que se encontraban en condiciones precarias, mientras que Defensa Civil y Bomberos trabajaron en la remoción de capas de residuos acumulados que alcanzaban hasta ocho metros de profundidad, logrando extinguir focos ígneos, muchos de ellos subterráneos.



Además, junto a la Provincia de Buenos Aires, se iniciaron estudios ambientales y análisis químicos para evaluar el impacto y desarrollar un plan de remediación integral. El Estado local mantiene controles permanentes para evitar que vuelvan a cometerse delitos de ese tipo.



En tanto, uno de los responsables de los incendios en el predio se encuentra cumpliendo reglas de conducta dispuestas por la Justicia, que incluyen una donación a la Reserva Ecológica de Maschwitz y horas de tareas comunitarias.



En este sentido, el Municipio recuerda a los vecinos y vecinas que se puede denunciar vuelcos clandestinos de basura o quemas ilegales en cualquier punto del partido a través de Flora (WhatsApp): 11 6813-1202, o del sistema Ojos y Oídos en Alerta (adherite en www.escobar360.gob.ar).