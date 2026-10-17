HCD: Jornada de prevención y concientización sobre cáncer de mama

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que se realizará jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, en el marco de «Octubre Rosa» , la campaña que se realiza a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 🌎

21 de octubre / Cronograma de actividades:

🕟 16:30 hs – Caminata de visibilización desde la Plaza San Martín al HCD para conversar con la comunidad (sumate con una prenda rosa 🙌🏻💗)

🕔 17:00 hs – Conversatorio en el recinto del HCD junto a profesionales de la Secretaría de Salud.

🕕 18:00 hs – Apertura de la muestra «Remo en Bote Dragón» en el HCD.

HCD Escobar 📍Av. Tapia de Cruz 1280