Escobar celebra la Semana por Amor al Arte, una propuesta para promover la inclusión

La Municipalidad de Escobar llevará adelante la iniciativa “Semana por Amor al Arte: Lo arte-sano de la accesibilidad”, una propuesta organizada por el Centro de Día Dr. René Favaloro. A partir de este lunes 19 de octubre, se realizarán distintas actividades para promover el arte, la integración y la participación activa de personas con y sin discapacidad de todo el distrito.



Las actividades comenzarán este lunes a las 9:30 horas con la intervención de una murga y la realización de una caminata que partirá desde la Plaza San Martín y finalizará en el Concejo Deliberante de Escobar, ubicado en Tapia de Cruz 1820.



La agenda continuará el jueves 22 de octubre con una Feria Callejera, que se desarrollará de 9 a 16 horas en la Plaza Lambertuchi, en Belén de Escobar.



Por último, el martes 27 de octubre se llevarán a cabo los Talleres al Paso, de 10:30 a 14:30 horas, en la UDP Dr. Carlos Guevara, ubicada en Cervantes 635, también en Belén de Escobar.



El Centro de Día Dr. René Favaloro es un espacio dedicado al acompañamiento y desarrollo de jóvenes con discapacidad. Cuenta con más de 40 concurrentes y 18 talleres que promueven la inclusión y el crecimiento personal a través del arte, la creatividad y el trabajo en equipo.



Los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar que estén interesados en realizar una entrevista de admisión al Centro con el equipo orientador pueden acercarse a Sanguinetti y Alvarado, en el barrio Coprovi de Belén de Escobar, de 8 a 16 horas, o comunicarse al 11 2716-6637.