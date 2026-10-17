Interes general

Escobar celebra la Semana por Amor al Arte, una propuesta para promover la inclusión

17 octubre, 2026
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar llevará adelante la iniciativa “Semana por Amor al Arte: Lo arte-sano de la accesibilidad”, una propuesta organizada por el Centro de Día Dr. René Favaloro. A partir de este lunes 19 de octubre, se realizarán distintas actividades para promover el arte, la integración y la participación activa de personas con y sin discapacidad de todo el distrito.

Las actividades comenzarán este lunes a las 9:30 horas con la intervención de una murga y la realización de una caminata que partirá desde la Plaza San Martín y finalizará en el Concejo Deliberante de Escobar, ubicado en Tapia de Cruz 1820.

La agenda continuará el jueves 22 de octubre con una Feria Callejera, que se desarrollará de 9 a 16 horas en la Plaza Lambertuchi, en Belén de Escobar.

Por último, el martes 27 de octubre se llevarán a cabo los Talleres al Paso, de 10:30 a 14:30 horas, en la UDP Dr. Carlos Guevara, ubicada en Cervantes 635, también en Belén de Escobar.

El Centro de Día Dr. René Favaloro es un espacio dedicado al acompañamiento y desarrollo de jóvenes con discapacidad. Cuenta con más de 40 concurrentes y 18 talleres que promueven la inclusión y el crecimiento personal a través del arte, la creatividad y el trabajo en equipo.

Los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar que estén interesados en realizar una entrevista de admisión al Centro con el equipo orientador pueden acercarse a Sanguinetti y Alvarado, en el barrio Coprovi de Belén de Escobar, de 8 a 16 horas, o comunicarse al 11 2716-6637.