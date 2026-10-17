Bomberos Voluntarios de Garin: Actividades por sus bodas de Oro

En el Marco de las bodas de oro de nuestra institución, se realizarán varias actividades.

Viernes 16 de octubre, 19 horas, capacitación para cuarteles de la Región sobre documentación Ley 13.803.

Sábado 17 de octubre, ‘Bombero por un día”, en 24 de febrero a las 16 horas, demostración y circuito para chicos, actividades a cargo del Destacamento 1.

Domingo 18 desde las 8:30 horas, maratón por las calles, salida Boulevard Pte. Peron, Rivadavia, colectora, hasta el destacamento 2 del Parque industrial, cargo del Destacamento 2.

Viernes 23 distinciones institucionales en Casa de la Cultura Garin.

Sábado 24, desfile 18 horas por Boulevard Pte. Peron, con gran cantidad de cuarteles visitantes.

Sábado 31 y domingo 1 de noviembre curso internacional 911, cumpliendo 20 años capacitando junto al 911, en el Centro de Entrenamiento Parque Industrial, con corte dos días en calle Isla Picton desde Colectora Oeste hasta Albert Eisten.

Adrián Peralta

Comandante General

Jefe de Cuerpo