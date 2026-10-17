Maltrato animal: cómo actuar y dónde denunciar en Escobar

Ante una situación de maltrato animal, no alcanza con publicar el caso en redes sociales. Para que pueda intervenir la Justicia es necesario realizar una denuncia formal y aportar, siempre que sea posible, fotos, videos, testigos, la dirección exacta del lugar, datos de la persona responsable y cualquier otra prueba que permita acreditar la situación.



Las denuncias pueden realizarse las 24 horas en las comisarías y ante la Policía Rural del Partido de Escobar, ubicada en Paseo Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz. También se encuentra disponible el WhatsApp 11 2439-7820 y el correo electrónico cpreescobar@gmail.com.



Además de realizar la denuncia, los vecinos y vecinas pueden registrar el reclamo en Atención al Vecino para que quede asentado y obtener un número de seguimiento. Los canales disponibles son el 147, el 0800-888-2353, el chat con Flora, el correo atv@escobar.gob.ar y la atención presencial en Hipólito Yrigoyen 645, Belén de Escobar.



Las presentaciones también pueden efectuarse ante las dependencias del Ministerio Público Fiscal. La Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas en Independencia 145, entre Chaco y Santa Fe, y recibe consultas a través del correo ayufis.zc.ms@mpba.gov.ar o del teléfono 0348 446-5348. En Garín, la Ayudantía Fiscal se encuentra en Presidente Perón 869, primer piso, entre Libertad y Cigliutti, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas, correo ayufis.zc.ga@mpba.gov.ar y teléfono 0348 447-2477.



Por su parte, la Fiscalía de Escobar funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas en Boulevard Cervantes 415, esquina Felipe Boero, sexto piso, Belén de Escobar. También pueden realizarse denuncias por correo electrónico a denunciaszarate@mpba.gov.ar y consultar información del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en su sitio oficial.



Otro aspecto fundamental es contar con un hogar transitorio en aquellos casos en los que, por orden judicial, un animal deba ser retirado de una situación de maltrato. Disponer de un lugar donde pueda ser alojado y protegido permite acompañar de manera efectiva la intervención judicial.



Desde Zoonosis Escobar también se brinda asesoramiento y orientación ante este tipo de situaciones. Las consultas pueden realizarse por WhatsApp al 11 7608-3176 o a través de la cuenta de Instagram @zoonosisescobar.



Todas estas recomendaciones fueron abordadas en una charla con vecinos y vecinas de Escobar que reunió a representantes de Zoonosis, organizaciones proteccionistas, profesionales de la conducta animal y referentes del Ministerio Público Fiscal. Participaron Laura Cotelo, de la Fiscalía de Escobar; Mel Brizuela, integrante de la Asociación Civil Plan Rescate; el licenciado en Psicología, máster en Etología Clínica y educador canino Juan Manuel Liquindoli; el abogado Marcelo Sebastián Chumbita; la auxiliar letrada Sofía Bardelli; y las secretarias Dra. María Marta Ibero y Dra. María de Jesús Herreras, pertenecientes a la Fiscalía General Departamental.



En el encuentro también se remarcó que, ante una situación de maltrato, puede ser importante intentar conocer primero qué está sucediendo y si existe la posibilidad de brindar ayuda, ya que algunos casos pueden estar vinculados con el desconocimiento. Sin embargo, cuando la situación persiste, es fundamental denunciar y aportar todos los elementos disponibles.