Finde en Escobar: JuveActiva, Master Pink y la obra “El Hombre Inesperado”

Se acerca un nuevo fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan la jornada JuveActiva, el evento Master Pink, y la obra teatral “El Hombre Inesperado”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 17:30 horas en el Honorable Concejo Deliberante (Av. Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar) habrá una función de la película “Surfeando el Cielo” con entrada libre y gratuita. Luego, a las 18 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva con un taller de freestyle y clases de básquet. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará la obra teatral “El Hombre Inesperado” dirigida y protagonizada por Germán Palacios e Inés Estévez. Además, en el Cine Italia, se proyectarán con entrada libre y gratuita las películas “Es la Gran Calabaza, Charlie Brown” a las 16 horas, “Truco o Trato” a las 17:30 horas, “Alien” a las 19:30 horas, y “Obsesión” a las 22 horas, como parte del ciclo “Cine Italia Embrujado”. La propuesta contará con más funciones el domingo: “La Momia” a las 18 horas, “La Momia Regresa” a las 20:30 horas, y “La Muerte le sienta Bien” a las 22 horas.



El sábado, a partir de las 16 horas en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450), se desarrollará la jornada de concientización de la lucha contra el cáncer de mama Master Pink que contará con una master class y actividades de zumba, kangoo jumps y fitness con el bailarín Diego Chantir. Para asistir al evento, las personas interesadas se pueden inscribir a través de Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) y presentarse en el microestadio con una remera de color rosa y dos alimentos no perecederos para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero. Luego, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “Duelo, Soy, Vuelo” de la artista Cecilia Gioffré. La propuesta, con entrada libre y gratuita, estará abierta al público hasta el 22 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Por otra parte, a las 20 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del show de stand-up “Peor es Robar” a cargo del trío cómico de Cami, Dany y Manu “La Rasta”.



El domingo, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Street Fighter” a las 16:30 y 19 horas, y “Madre Siniestra” a las 21 horas.