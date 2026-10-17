GARÍN: LA POLICÍA MUNICIPAL DETECTÓ UN PEDIDO DE PARADERO ACTIVO

La División Motorizada advirtió a tres personas que observaban viviendas y que mostraron una actitud sospechosa al notar la presencia de los agentes.

Al verificar sus identidades, en coordinación con las fuerzas provinciales, se constató que una de ellas registraba un pedido de paradero activo solicitado por la UFI N.º 5 de Escobar, en el marco de una causa de 2024.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comando de Patrullas para trasladar a la mujer a la Comisaría 3.ª de Garín, donde quedó aprehendida.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.