Interes general

HCD: Se inaugura la exposición “Remo en bote dragón”

15 octubre, 2026
Realidades de Escobar

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que se inaugurará la exposición “Remo en bote dragón” en el marco de «Octubre Rosa», una campaña para concientización sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa es impulsada por “Guardianas rosas de Escobar”, un grupo de mujeres que han transitado dicha enfermedad y encontraron en el remo una actividad para recuperarse. En ese sentido, el área de cultura del HCD colaboró en la organización y en la curaduría de la muestra.

🗓️ 21 de octubre

🕕 18 hs.

📍Av. Tapia de Cruz 1280