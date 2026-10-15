Interes general

Operativo Territorial: más de 400 vecinos de Savio se realizaron controles gratuitos de salud

15 octubre, 2026
Realidades de Escobar

La intendenta interina, Verónica Sabena, recorrió un operativo territorial de salud en Maquinista Savio, donde más de 400 personas accedieron a distintos servicios y controles gratuitos. La iniciativa busca dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas, fortalecer el vínculo con la comunidad y garantizar una atención integral y cercana.

Durante la jornada, se brindaron servicios de actualización del calendario de vacunación, vacunación contra el COVID-19 y dengue, atención de un médico pediatra, firma de libretas, testeos de diabetes y de VIH y sífilis, y promoción de la salud bucal. Además, se instaló un stand de Ojos y Oídos en Alerta para que quienes deseen adherirse al programa.

“Seguimos escuchando a los vecinos y vecinas, como nos pide nuestro intendente, y acercando la salud a cada barrio”, expresó Sabena durante la recorrida, y agregó: «Con el fenómeno climático El Niño, que intensifica las lluvias y el calor, prolifera el mosquito por lo que es muy importante reforzar el descacharreo, la limpieza y la inmunidad con la vacuna». Los operativos territoriales se realizan todas las semanas en distintos barrios y localidades del partido, y se sostienen durante todo el año como parte del trabajo de la Secretaría de Salud. En ese marco, los próximos operativos se realizarán el jueves 15 de octubre, de 9 a 13 horas, en Jujuy 871, Garín; y el viernes 16 de octubre, de 9 a 13 horas, en Galileo y Moreno, Belén de Escobar.