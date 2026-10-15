Últimos días de inscripción para la nueva edición del certamen artístico «Escobar Vibra»

Continúa abierta la inscripción, hasta el 20 de octubre, para participar de una nueva edición de «Escobar Vibra», el tradicional certamen artístico impulsado por la Municipalidad para promover el desarrollo del talento local en distintas disciplinas culturales. Las y los ganadores recibirán premios que incluyen órdenes de compra y material de grabación.

La competencia cuenta con categorías de música (solista instrumental, solista vocal femenino y masculino, conjunto musical y banda de rock), danza (tango, conjunto de danza folclórica libre y grupo de danza libre), expresiones urbanas (freestyle) y artes visuales (dibujo, muralismo y fotografía).

La convocatoria se mantiene abierta a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) e incluye tanto a categorías juveniles (sub-16, sub-20 y jóvenes de 21 a 29 años) como a adultos mayores (vecinos de más de 50 años). Para consultas sobre el certamen, las y los interesados pueden enviar un correo electrónico a escobarvibra@escobar.gob.ar o comunicarse al 11 2716-3202.