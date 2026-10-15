Discapacidad y Recetas médicas: Escobar amplía sus servicios digitales con atención personalizada 

El Municipio de Escobar amplía sus herramientas digitales para facilitar el acceso a trámites, beneficios y servicios de salud. A través la asistente virtual Flora y de la web Escobar 360, los vecinos y vecinas pueden realizar gestiones, recibir atención personalizada y consultar información sin necesidad de trasladarse.

Registro Municipal de Personas con Discapacidad

Escobar 360 incorporó el Registro Municipal de Personas con Discapacidad, un nuevo trámite digital que simplifica el acceso a derechos y beneficios.

Las personas deberán registrar sus datos personales, la información del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los datos relacionados con una partida municipal o un vehículo. Con esa información, el Municipio gestionará de manera proactiva exenciones de tasas y el beneficio de estacionamiento medido gratuito.

Una vez completado el registro, no será necesario iniciar cada solicitud por separado. Las áreas municipales realizarán las gestiones y se comunicarán con cada persona para informar los resultados. El trámite ya está disponible en www.escobar360.gob.ar.

Recetas médicas digitales

Desde el 3 de noviembre, las recetas del sistema municipal de salud serán exclusivamente digitales. Para acceder a ellas será necesario contar con una cuenta en Escobar 360 y validar la identidad mediante datos biométricos.

En el perfil ciudadano se habilitará el ícono “Mi Salud”, identificado con un corazón. Desde allí se podrán consultar y descargar recetas, resultados de estudios clínicos y epicrisis de internación, además de acceder a consultas de telemedicina.

Las recetas de los menores de 13 años podrán descargarse desde la cuenta de sus padres. A partir de esa edad, deberán contar con una cuenta propia.

Para validar la identidad, las personas deberán ingresar a Escobar 360, acceder a “Datos personales” y seleccionar la opción “Actualice su identidad para validar su cuenta”. El procedimiento incluye una fotografía del rostro con fondo blanco y puede realizarse independientemente del domicilio que figure en el DNI.

Flora y puntos de asistencia

Flora es el asistente virtual con inteligencia artificial del Municipio y ya superó 1,2 millones de conversaciones. Permite reservar turnos médicos, consultar farmacias de turno, recibir resultados de estudios y realizar solicitudes de mantenimiento urbano. También puede derivar consultas por videollamada a operadores municipales.

Quienes necesiten ayuda para validar su identidad pueden comunicarse con Flora al 11 6813-1202, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y escribir “Quiero validar mi identidad”.

También habrá asistencia presencial en los Espacios Conecta, Atención al Vecino, el Palacio Municipal y las sedes de AMIP de Belén de Escobar y Garín. El trámite podrá realizarse además en las UDP de Savio, Garín, Maschwitz y Matheu, y en Zoonosis Escobar. Las direcciones y horarios pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/CONECTA.