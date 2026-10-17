EXITOSO ALLANAMIENTO EN INGENIERO MASCHWITZ: 224 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA SECUESTRADOS Y UN HOMBRE DETENIDO

Gracias a una denuncia al 0800 Escobar Sin Drogas Municipal, se inició una investigación por venta de estupefacientes en el barrio Doña Justa, Ingeniero Maschwitz.

Tras reunir pruebas, la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Escobar identificó un presunto punto de venta que funcionaba dentro de una propiedad y en la vía pública, bajo la fachada de un comercio de muebles de pino.

Con autorización judicial, se allanó el lugar y fue detenido un hombre de 64 años.

🔎 Como resultado del operativo, se secuestraron:

▪️ 224 envoltorios de cocaína.

▪️ Dinero en efectivo.

▪️ Un teléfono celular.

▪️ Recortes de nylon, anotaciones y documentación de interés para la causa.

Durante la cobertura del perímetro, la Policía Municipal identificó a una mujer con pedido de captura activa por rebeldía, quien fue trasladada a la comisaría para las actuaciones correspondientes.

Además, agentes de la Policía Municipal interceptaron una motocicleta cuyos ocupantes circulaban sin casco. Al constatar que tampoco tenían la documentación del vehículo, la División Motorizada procedió a su secuestro.

Del operativo participaron la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Escobar, distintas dependencias de la Policía Bonaerense y, por parte del Municipio, la Policía Municipal, la División K9, el COE, el GOE y la División Motorizada. También intervino una ambulancia municipal.

📲 Si tenés información sobre la venta de drogas, denunciá a través del 0800 Escobar Sin Drogas.