Por resolución del HCD, Escobar exhorta al Estado nacional a finalizar las obras paralizadas en el distrito

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resolvió exhortar al Estado Nacional a finalizar cuatro proyectos inconclusos en el partido: el saneamiento del Arroyo Bedoya, el complejo habitacional en la localidad de 24 de Febrero, el Corredor Urbano Villa Angélica y la conexión a la red de gas natural en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu. Durante la sesión también se aprobaron las resoluciones de ampliación presupuestaria (por amplia mayoría) y de leasing con Banco Provincia para la compra de bienes bajo esta modalidad.



Las y los concejales pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza, que habían votado en contra cuando se trató en comisión, se ausentaron y no participaron del debate. El bloque de ediles de Juntos se abstuvo en la votación. No obstante, gracias al apoyo del oficialismo, las resoluciones pedidas por la Secretaria de Planificación e Infraestructura del Municipio fueron aprobados por amplia mayoría.



“Cuando no hay voluntad política, pasan estas situaciones grotescas como la que estamos viendo hoy en la que un bloque completo decide no venir a representar a quienes los votaron. En estos 18 meses de gobierno libertario, en Escobar estamos sufriendo la pérdida sistemática y permanente de obras que representan el cambio de vida para miles de vecinos“. Expresó Javier Rehl, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria.



Por su parte, Griselda Romaric de Aristi, del Bloque Unión Liberal, opinó “Si yo perteneciera al partido que gobierna, ayudaría a desenredar estas madejas. Hasta yo que vivo en Loma Verde sé que es fundamental terminar la obra del arroyo Bedoya. Entonces, en lugar de ausentarme cobardemente, gestionaría ante el gobierno para ayudar a los que me votaron a solucionar sus problemas.”



Completar el saneamiento del Arroyo Bedoya mejora el sistema hidráulico y reduce las inundaciones en la zona, beneficiaría a más de 50 mil personas. El proyecto comprende el entubamiento de 1500 metros del arroyo y por allí se podrían canalizar el agua de lluvia de la cuenca, que abarca parte de los municipios de Escobar, Malvinas Argentinas y Pilar.



El Proyecto «Corredor Urbano Villa Angélica» se trata de una obra vial ejecutada en un 93 por ciento, que incluye 1600 metros de pavimentos, habilitada para tránsito pesado. Finalizarla, facilitaría el tránsito en un entorno fabril y se reducirían las congestiones en el curvón de Garín.



El convenio firmado entre el Municipio y Nación para terminar la conexión a la red de gas natural en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu; estipulaba la colocación de 54 mil nuevos metros de cañería para brindar servicio a 2600 viviendas. Las obras tienen diversos grados de avance. Esta semana, el intendente Sujarchuk inauguró la obra de conexión en Garín mediante el aporte de fondos municipales.



El complejo habitacional en la localidad de 24 de Febrero es un proyecto impulsado por el Plan Procrear que incluye la construcción de 254 viviendas multifamiliares.



También se aprobó sobre tablas la ampliación del cálculo de recursos y presupuesto del Municipio de Escobar, en 12 mil millones de pesos, y se autorizó un leasing con el Banco Provincia para la compra de bienes, rodados y maquinaria vial, bajo esta modalidad de pago de acuerdo a lo establecido por Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6759/58.).