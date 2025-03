Pilarense alcoholizado chocó y provocó desorden en Escobar

Una tensa situación se vivió el sábado a la tarde en pleno centro de Belén de Escobar, cuando un automovilista en evidente estado de ebriedad choco contra otro vehículo. El protagonista del incidente fue un vecino de Pilar.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 sobre la avenida Tapia de Cruz al 700, entre las calles Mitre y Colón, en un momento de intenso tráfico. El causante fue un hombre que conducía un Volkswagen Up y circulaba por el centro de la ciudad de manera errática y casi en zig zag. Su derrotero terminó cuando embistió desde atrás a otro auto, un Renault Clío conducido por una joven.

Tras el choque, agentes de tránsito, personal de Prevención Comunitaria y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados y restablecer el orden. En esas circunstancias, efectivos de la comisaría 1ra identificaron al conductor, llamado Luis Alberto Videla (66), domiciliado en Pilar.

El hombre tenía el torso desnudo y se mostraba con serias dificultades para responder a las preguntas que le hacían los agentes. Incluso se negó durante varios minutos a descender del vehículo. De hecho, un video que circuló en Facebook lo mostró en pésimas condiciones como para manejar un auto.

Finalmente, los agentes lograron que el conductor saliera del auto y pudieron subirlo a una camilla, para que una ambulancia del SAME lo trasladara por prevención al hospital provincial Enrique Erill, donde recibió atención médica. Por su parte, la conductora del Clío no sufrió heridas de gravedad.

Los inspectores de tránsito secuestraron el Volkswagen Up, aunque no se realizó en el momento el dosaje de alcohol en sangre porque en el lugar no disponían del alcoholímetro, tal como reveló un agente que participó del operativo.

De la misma manera, trascendió que el hombre no tendría licencia de conducir ni seguro del auto. Tras el hecho, quedó imputado por “Lesiones Culposas”.