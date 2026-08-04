Paso en falso de Atlético Escobar en el arranque de la Reválida

Una dura derrota sufrió Atlético Escobar en el arranque de la Fase Reválida al ser goleado 3 a 0 por Boca Unidos, rival que nunca había ganado de visitante en toda la temporada. Así, los de Corrientes cortaron la racha de cuatro partidos sin derrotas que llevaba al Fucsia, que volvió a sufrir tres goles en contra después de nueve partidos.

Atlético no supo sacar ventajas de la desesperación con la que llegaba Boca Unidos: apenas tres puntos de los últimos 12 en juego, el DT Alberto Boggio cuestionado por sus planteos tácticos y varios cambios en la defensa por bajo rendimiento. Así y todo, se paró mejor la visita. Y a los 18 minutos, en la segunda ocasión clara generada, facturó a través de Kevin Fernández.

El gol fue el primer quiebre del partido. Boca se replegó y Escobar fue a por el empate. Primero con Tomás Portillo por derecha y Lucas Núñez por izquierda. Después al revés. Ellos comandaban las situaciones, que se iban sucediendo: un cabezazo de Dante Verón, una palomita de Ramón Villalba, un remate cruzado Portillo, un cabezazo de Núñez. Y así caminó Atlético al descanso, con el gol en la punta de la lengua.

La vuelta de los vestuarios marcó otro quiebre. Porque a los seis minutos Agustín Alfano clavó un derechazo en el ángulo y el partido se terminó. Lapidario el 2 a 0, el Fucsia intentó la remontada, más por vergüenza deportiva que por argumentos. Poco y nada inquietó al arco de Luis Ojeda. Y menos cuando a los 21 minutos Leandro Gómez estampó el 3 a 0 final. Demasiada diferencia, es cierto. Pero inapelable. De un lado, un equipo que necesita generar entre cinco y seis situaciones para marcar un gol. Del otro, un rival implacable y certero en la definición.

Se viene una semana durísima en la agenda de Atlético. Primero, un viaje de 885 kilómetros para enfrentar el sábado a Sarmiento en Resistencia, Chaco. Después, el miércoles recibe a Las Parejas. Y tras eso encara otra travesía de 1996 kilómetros en su visita del domingo a Tucumán Central en San Miguel.

Síntesis

Atlético Escobar (0): Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Matías Billordo, Dante Verón, Axel Juárez, Matías Rodríguez, Ramón Villalba, Agustín Lara, Alejandro Medina, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Osías Barreto x Verón, Nicolás Cupolo x Juárez, Carlos Di Pietro x Lara; Nicolás Kilanowski x Billordo y Carlos Vera x Medina.

Boca Unidos (3): Luis Ojeda, Joaquín Sigel, Santiago Pavón, Julián Fuyana, Lautaro Ludueña; Ataliva Schweizer, Kevin Fernández, Martín Ojeda, Agustín Alfano, Leandro Gómez y Tiago Villanueva. DT: Alberto Boggio.

Cambios: Facundo Benitez x Fernandez, Alejandro Donatti x Ludueña, Gustavo Mbombaj x Ojeda, Mariano Miño x Alfano y Ramón Piedrabuena x Gómez.

Goles: 18’PT Fernández, 6’ST Alfano y 21’ST Gómez

Amonestado: Fuyana (BU)

Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi.